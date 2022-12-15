Самый эффективный метод лечения ОРВИ — советы врача-пульмонолога

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 105

Пульмонолог Абакумов: при ОРВИ необходимо отдыхать и проветривать помещение

Самый эффективный метод лечения ОРВИ — советы врача-пульмонолога

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Лишь за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35%. Чтобы не доводить ситуацию до госпитализации, есть несколько действенных способов.

Чтобы достаточно быстро и без серьезных последствий для организма вылечить ОРВИ, необходимо придерживаться нескольких правил. В беседе с utro.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов поделился эффективной схемой лечения группы заболеваний.

Так, как только человек ощутил недомогание, необходимо отдохнуть и хорошо выспаться. Также, во время болезни важно регулярно проветривать помещение. Так вирусная нагрузка будет снижаться. Кроме того, не стоит сразу бежать в аптеку за противовирусными лекарствами и в спешке их принимать. Такие препараты лишь нагружают печень и почки, объяснил Абакумов. Вместе с тем, если у человека температура не превышает 38,5 градусов, сбивать ее не стоит. Снижать ее рекомендуется при условии, что она выше этой цифры.

При этом не стоит заниматься самолечением, если у человека кашель. Средства от кашля — исключительная компетенция врача. Поэтому самому себе их назначать и принимать без рекомендации специалиста не стоит. В заключении Абакумов также призвал чаще промывать нос, пить достаточное количество воды и чая.

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