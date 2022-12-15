Пока не спадет шумиха: избивший петербуржца Лепс уехал из РФ окольными путями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Избивший петербуржца Григорий Лепс окольными путями уехал из России в Италию

Пока не спадет шумиха: избивший петербуржца Лепс уехал из РФ окольными путями

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Сам артист о своем отъезде решил умолчать. Но незамеченным не остался. Куда певец улетел и надолго ли?

Оскандалившийся Григорий Лепс после поездки в Санкт-Петербург, покинул Родину. Как сообщило 7Дней.ru, на днях исполнитель хита «Самый лучший день» был замечен в аэропорту Стамбула. Там он пересаживался на рейс в Италию. Надолго ли артист уехал?

Окончание года для Лепса выдалось «жарким». В начале декабря он во время выступления в Санкт-Петербурге швырнул микрофон и ушел со сцену. Многие зрители осудили его поступок. А после подрался с жителем Северной столицы в баре. Сломал ему нос. Поступок на сцене он объяснил плохим самочувствием, драку же с петербуржцем комментировать отказался. Также, как и свое отсутствие на музыкальной премии. Артист посчитал, что записанного видеообращения будет для публики достаточно.

Пострадавший решил подать заявление на певца. Однако прошло чуть больше недели, и уголовное дело было прекращено. Стороны примирились, сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец. Договориться удалось благодаря возмещению ущерба в полном размере.

При этом наверняка Григорий Лепс за границей пробудет недолго. В преддверии Нового года у него запланировано выступление в Москве, перед которым он хочет, чтобы шумиха после инцидента улеглась.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео драки с участие Григория Лепса, его охранников и петербуржца.

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Пока не спадет шумиха: избивший петербуржца Лепс уехал из РФ окольными путями

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