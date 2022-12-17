Названы главные правила профилактики кариеса у детей и взрослых

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 54

Для профилактики кариеса необходимо проводить обследование раз в полгода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Уверены, что ухаживаете за полостью рта достаточно тщательно?

Кариес — самое распространенное заболевание в мире. Он является причиной потери зубов в 90% случаев и приводит к разрушению тканей зуба.

Как он возникает

Вызывающие кариес и заболевания десен бактерии питаются остатками пищи на зубах. Они скапливаются в углублениях, на эмали, вдоль десны и между зубами. Бактерии в зоне десны приводят к ее воспалению.

Как это не допустить

Следует максимально очищать поверхности зубов и межзубные промежутки. В профилактике помогает коррекция навыков чистки зубов на приеме у стоматолога, подбор щетки и предметов гигиены.

Не стоит пренебрегать обследованием раз в полгода для ранней диагностики, а профессиональная гигиена должна проводиться минимум два раза в год (удаление зубного камня).

Когда ухода недостаточно

Иногда тщательная домашняя гигиена не приносит результата. Причиной тому могут служить: неправильный прикус, скученность зубов, несостоятельные пломбы и коронки, разрушенные зубы и пришеечные дефекты эмали.

В этих случаях необходимо обратиться к специалисту. Стоит помнить, что негативно на здоровье зубов влияет также стресс.

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