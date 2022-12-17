К каким осложнениям может привести ОРВИ и при каких симптомах нужно к врачу

Больше всего от осложнений после простудных заболеваний страдают дети и пожилые люди. Даже при незаметном течении болезни последствия могут проявиться спустя время. Осложнения затрагивают сердце и нервную систему.

Возможны следующие осложнения:

Эндокардиты, миокардиты и сердечная недостаточность; Тревожность и панические атаки; А также пневмония, пневмосклероз и длительно обостряющийся бронхит; Не исключено обострение астмы и развитие сахарного диабета.

В некоторых случаях возможны: обострение гипертонии, риск инсультов и инфарктов, ухудшение почечной недостаточности. Желательно через три-четыре дня после заболевания пройти обследование и сдать анализы.

Обратиться к врачу нужно при следующих симптомах:

Одышка; Паническая атака; Нарушение сна; Изменение цвета и запаха мочи; Появление болей в животе;

Заложенность носа; Головная боль; Заложенность и боль в ушах; Стойкое повышение температуры; Общая слабость.

Острая вирусная инфекция сопровождается снижением иммунитета. Ее нельзя лечить антибиотиками — такие препараты для бактериальных инфекций. Высокая температура в любом случае указывает на бактериальное или инфекционное заболевание.

Для профилактики заболеваний следует:

Носить маску; Проветривать помещение и обеззараживать воздух; Регулярно заниматься спортом; Хорошо спать; Правильно питаться. Рацион должен содержать продукты

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