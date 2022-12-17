К каким осложнениям может привести ОРВИ и при каких симптомах нужно к врачу

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 40

Чаще всего простудные болезни поражают детей и пожилых людей. Их последствия могут проявиться спустя длительное время.

Фото, видео: depositphotos / Wirestock; 5-tv.ru

Больше всего от осложнений после простудных заболеваний страдают дети и пожилые люди. Даже при незаметном течении болезни последствия могут проявиться спустя время. Осложнения затрагивают сердце и нервную систему.

Возможны следующие осложнения:

  1. Эндокардиты, миокардиты и сердечная недостаточность;
  2. Тревожность и панические атаки;
  3. А также пневмония, пневмосклероз и длительно обостряющийся бронхит;
  4. Не исключено обострение астмы и развитие сахарного диабета.

В некоторых случаях возможны: обострение гипертонии, риск инсультов и инфарктов, ухудшение почечной недостаточности. Желательно через три-четыре дня после заболевания пройти обследование и сдать анализы.

Обратиться к врачу нужно при следующих симптомах:

  1. Одышка;
  2. Паническая атака;
  3. Нарушение сна;
  4. Изменение цвета и запаха мочи;
  5. Появление болей в животе;
    Заложенность носа;
  6. Головная боль;
  7. Заложенность и боль в ушах;
  8. Стойкое повышение температуры;
  9. Общая слабость.

Острая вирусная инфекция сопровождается снижением иммунитета. Ее нельзя лечить антибиотиками — такие препараты для бактериальных инфекций. Высокая температура в любом случае указывает на бактериальное или инфекционное заболевание.

Для профилактики заболеваний следует:

  1. Носить маску;
  2. Проветривать помещение и обеззараживать воздух;
  3. Регулярно заниматься спортом;
  4. Хорошо спать;
  5. Правильно питаться.
  6. Рацион должен содержать продукты с Омега-3, 6, 9 и витамины C и D.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в России начали заметно чаще болеть ОРВИ.

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