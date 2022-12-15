Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 133

Российская ракета способна долететь до США и Великобритании, считают журналисты.

Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении — это предупреждение для западного мира. Так считают журналисты британского издания Daily Mail Крис Джуэрс и Уилл Стюарт.

«Цель учений — послать сигнал Западу», — говорится в материале.

Речь идет о Козельском ракетном соединении в Калужской области. Видео с вооружением было обнародовано Министерством обороны России. На кадрах можно увидеть, как ядерная ракета опускается в шахту. Операцию произвели посредством специального транспортно-загрузочного агрегата, она длилась несколько часов.

В британском издании отмечается, что данное оружие способно достигнуть далеких целей. Например, в США или Великобритании. Ракета вполне может долететь до их территорий, что не может игнорироваться.

Стоит отметить, что стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М». Однако у ракеты РС-24 новейшие средства преодоления противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова президента РФ Владимира Путина про работу российской оборонной доктрины.

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