Вкусно и полезно: нутрициолог рассказала, что нужно есть в новогоднюю ночь

Можно ли «уйти в отрыв» хотя бы в праздники без ущерба для здоровья и фигуры?

Отказываться в новогоднюю ночь от любимых блюд — все равно, что испортить себе праздник. Даже «зожники» с железобетонной силой воли делают исключение: на их столах и селедка под шубой, и оливье, и жирные сыры.

Но это только на первый взгляд о калориях и качестве еды никто не думает. На самом деле люди со здоровыми привычками так легко от них не отказыаются — просто знают, как правильно их соблюдать. Некоторые секреты в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru раскрыла Кристина Давыдова, интегративный нутрициолог, эксперт по здоровью, молодости и энергии.

Долой покупной майонез

Эксперт не против салатов с майонезом, но заменить его следует на домашний. Приготовить продукт на самом деле можно за 10-15 минут, главные ингредиенты— яйца, лучше перепелиные, оливковое масло прямого отжима и авокадо в пропорциях один к одному.

«Почему я не рекомендую промышленный майонез, потому что содержит консерванты, красители, яичный порошок плюс растительное масло, рафинированное, химически обработанное. Вместо полезных свойств оно даст нашему организму окисление», — пояснила собеседница.

Никакой колбасы

Другие ингредиенты для салатов тоже должны быть качественными. В оливье, к примеру, лучше вместо колбасы добавить отварное или запеченное мясо, еще вкусней блюдо получится с языком.

«Большинство колбас и сосисок было признано Всемирной организацией здравоохранения канцерогенным продуктом, то есть способным вызывать злокачественные опухоли, поэтому лучше избегать их в своем рационе», — советует нутрициолог.

Из горячих блюд лучше отдать предпочтение цельному мясу или рыбе, но никак не полуфабрикатам. В них также производители могут скрывать целую таблицу Менделеева — химические эксперименты в праздник вам ни к чему. Просто замаринуйте вкусно ту же утку, свиную вырезку, форель и запеките вместе с овощами.

Бабушкины заготовки — на стол

Среди закусок «блюдо номер один» для зожников — квашеная капуста и домашние соленья. Порадуйте бабушку, которая вложила в консервации и душу, и овощи со своего огорода.

«Квашеная капуста — мощный природный пробиотик, а домашние соленья работают как пищеварительные ферменты, помогают усваивать то, что съедено за новогоднюю ночь», — объясняет эксперт.

А вот блюдо с пирожными и тортами лучше убрать в холодильник, его хорошо заменит корзина с фруктами. Те же мандарины прекрасно сойдут за десерт, килограммами их, конечно, в желудок лучше не закидывать — 200 граммов цитрусовых в самый раз. Только важно, чтобы фрукты были не переспевшими и не испорченными.

Со свежими овощами и зеленью вообще можно уйти в отрыв: сладкий перец, помидоры, огурцы, листья салата, руккола — выбор сейчас сезоном не ограничивается. Приправьте все это слегка оливковым маслом холодного отжима и наслаждайтесь, а заодно получайте бонусы в виде клетчатки, которая также помогает переваривать пищу.

Вода всему голова

Вино, шампанское — все это можно в умеренных количествах, но вода должна занимать главное место на столе и маячить всю ночь перед глазами. Так вы не забудете сделать лишний глоток, а значит, много не съедите, не переберете с градусом и встретите первый день нового года в отличном настроении.

«Так вы обеспечите себе хорошее самочувствие с утра, вода — лучший метод детокса, который придумала природа», — заверила нутрициолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому категорически нельзя есть мандарины.