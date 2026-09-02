Проверка пальцем и упаковка: как распознать несвежую рыбу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

На что обратить внимание перед тем, как положить продукт в корзину?

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Инфекционист Мескина: испорченную рыбу можно определить по ее мягкости

При покупке рыбы важно обращать внимание на ее внешний вид, плотность и состояние упаковки. Испорченный продукт может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, свежая и копченая рыба не должна быть слишком мягкой и расползающейся. Если после нажатия пальцем на поверхности остается вмятина, которая долго не исчезает, от покупки такого продукта лучше отказаться.

«Если рыба мягкая, если она чрезмерно мягкая, расползается прямо под давлением, либо если вы надавливаете на рыбу и получается вмятина, которая не расправляется быстро, то такое точно покупать не надо», — отметила специалист.

Особенно внимательно стоит выбирать копченую рыбу. Даже после горячего копчения мясо должно сохранять плотность и структуру. Если продукт буквально разваливается под пальцами, это может говорить о его непригодности к употреблению.

Также специалист посоветовала проверять рыбу в вакуумной упаковке. Внутри пакета не должно быть большого количества мутной жидкости — ее появление может свидетельствовать о нарушении условий хранения или порче продукта.

Эксперт добавила, что при любых сомнениях продукт лучше не приобретать. Если рыба уже куплена, но вызывает подозрения, безопаснее ее выбросить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют увеличить потребление рыбной продукции до 28 килограммов на человека в год. Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на полях ВЭФ-2026, что сейчас россияне в среднем употребляют около 23–23,5 килограмма рыбы в год. Для повышения показателя разработана специальная дорожная карта. Исследование показало, что 67% россиян считают рыбную продукцию полезной, однако регулярно выбирают ее только 39% опрошенных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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