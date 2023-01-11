SHAMAN заявил, что будет вынужден отказаться от каверов: «Так — нереально»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 817

SHAMAN заявил о необходимости отказаться от исполнения каверов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Певец и композитор Ярослав Дронов ответил на вопрос, когда перестанет перепевать хиты других исполнителей на своих концертах.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, будет постепенно отказываться от исполнения каверов на своих концертах. О готовности начать вытеснять чужие хиты своими собственными песнями артист рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

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Может ли так случиться, что в твоем репертуаре появятся еще какие-то песни? Которые окажутся горячо любимы всеми зрителями, и они могут тебя попросить постепенно отказываться от каверов.

Сейчас я думаю, что нет. Я думаю об этом, постепенно отхожу. Мои песни появляются с каждым новым релизом. Они появляются и в концертной программе. А это значит, что от каких-то песен в концертной программе я вынужден буду отказываться. Потому что невозможно исполнять все песни. Это будет уже концерт не на два часа, а на четыре. Но так — нереально. Люди устанут.

Поэтому, конечно же, я буду отказываться от этих каверов. Постепенно они будут, я думаю, вытесняться из программы. Я думаю, что к этому все и идет.

Полную версию интервью с главным открытием ушедшего года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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