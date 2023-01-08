SHAMAN объяснил причину отсутствия до сих пор первого альбома

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 457

У певца и композитора Ярослава Дронова написано более 200 песен, но поклонники пока остаются в ожидании официальной «пластинки».

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Поклонникам певца и композитора SHAMAN (Ярослава Дронова) придется еще набраться терпения и подождать выхода первого альбома любимого исполнителя, а треки слушать на цифровых площадках.

В интервью автору и ведущей Светлане Шевченко в рамках спецпроекта «ОтЛичная жизнь» популярный певец пояснил причины столь томительного ожидания для фанатов. Ведь у него за плечами более 200 песен.

Я где-то прочитала, но могу ошибаться, что альбома не будет...

Пока нет. Пока не будет альбома. Я даже придумал уже название к альбому, но не скажу. Я бы хотел, чтобы в нем был не просто сборник песен, а чтобы он все-таки был концептуально выдержанный. Чтобы песни, которые войдут в него были на одном дыхании, с одного плеча. И у меня есть концепция своего первого альбома. Даже есть песни, которые еще до конца не написаны, но они 100% туда войдут, потому что я это внутри себя слышу.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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