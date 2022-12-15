Путин: власти Евросоюза позволили США вытирать о себя ноги

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 4 179

Путин жестко обратился к коллегам из Европы.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимр Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В начале совещания он заговорил о том, чего добилась Европа санкциями против России.

«Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего, невиданного, как говорят, экономисты форсированного скачка инфляции в своем собственном доме», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что уже сами власти ЕС говорят о том, что политика их главного партнера — США прямо ведет к деиндустриализации Европы

«Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды. Мол, почему вы с нами так поступаете? Хочется в этой связи спросить: „А вы чего хотели?“ Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — жестко прокомментировал ситуацию в Европе глава РФ.

В конце концов, это их личное дело, заключил Путин.

Также российский президент озвучил интересный факт: несмотря на санкции, поставки основных товаров из России в ЕС увеличились в 1,5 раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин отнесся к высказыванию Меркель о Минских соглашениях.

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