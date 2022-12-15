«Запад просчитался»: Путин указал на провал экономической агрессии Европы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Владимир Путин считает, что расчет Запада на крах экономики России не оправдался

«Запад просчитался»: Путин указал на провал экономической агрессии Европы

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Россия продолжит оставаться суверенной, несмотря на все внешнее давление.

Сегодня против РФ развернута «экономическая война со стороны Запада». Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Однако президент считает, что Россия только продолжит развиваться.

«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия продолжит оставаться суверенной, несмотря на все внешнее давление.

Российский лидер подчеркнул, что государственные финансы России сохраняют устойчивость. Также Путин заговорил о том, чего добилась Европа санкциями против России. Прежде всего, невиданного, как говорят, экономисты форсированного скачка инфляции в своем собственном доме.

Более того, поставки основных товаров из России в ЕС увеличились в 1,5 раза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин жестко обратился к коллегам из Европы.

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