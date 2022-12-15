«Запад просчитался»: Путин указал на провал экономической агрессии Европы
Владимир Путин считает, что расчет Запада на крах экономики России не оправдался
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Россия продолжит оставаться суверенной, несмотря на все внешнее давление.
Сегодня против РФ развернута «экономическая война со стороны Запада». Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Однако президент считает, что Россия только продолжит развиваться.
«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — подчеркнул Путин.
По его словам, Россия продолжит оставаться суверенной, несмотря на все внешнее давление.
Российский лидер подчеркнул, что государственные финансы России сохраняют устойчивость. Также Путин заговорил о том, чего добилась Европа санкциями против России. Прежде всего, невиданного, как говорят, экономисты форсированного скачка инфляции в своем собственном доме.
Более того, поставки основных товаров из России в ЕС увеличились в 1,5 раза.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин жестко обратился к коллегам из Европы.
Читайте также
73%
0.94 68.45
1.00
Нашли ошибку?