«Раtriоt станет мишенью»: бывший разведчик США предостерег Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Экс-разведчик США Риттер предупредил, что американские ЗРК Patriot на Украине быстро уничтожат

«Раtriоt станет мишенью»: бывший разведчик США предостерег Украину

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Единственным местом, где тренируют военных на такой сложный комплекс является США

Зенитно-ракетный комплекс Patriot очень сложно освоить и на это украинским военным потребуются многие месяцы. К такому выводу пришел офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Более того, ЗРК будет невозможно интегрировать в систему ПВО Украины.

«Patriot окажется изолирован, поэтому станет легкой мишенью. Я уверен, что их уничтожат довольно быстро», — заявил офицер.

По его словам, единственным местом, где тренируют военных на такой сложный комплекс является США. Соответственно, нужно ли будет отправлять украинских военных туда на обучение?

В любом случае, считает Риттер, Украина потерпит крупное поражение и даже ракеты здесь не помогут.

Напомним, на днях стало известно, что Пентагон отправляет в Киев ЗРК Patriot, однако чтобы их освоить, ВСУ потребуется для более, чем один месяц. Известно, что обучением украинских военных обращению с Patriot займется Германия.

В конце октября обозреватель издания в 19FortyFive Питер Сичиу назвал ЗРК Patriot в числе четырех видов оружия, которые США никогда не передадут Киеву, чтобы предотвратить дополнительную эскалацию конфликта.

Позднее Польша заявила, что разместит на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы. Такое решение было принято после инцидента с падением украинских ракет у населенного пункта Пшеводув.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США поставками нового вооружения на Украину провоцируют конфликт между Россией и НАТО.

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