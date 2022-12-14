США поставками нового вооружения на Украину провоцируют конфликт между Россией и НАТО

Поставками ЗРК Patriot США провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО, считает Джабаров.

На фоне ближайшей поставки американцами ЗРК Patriot Украине, глава международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что это провоцирует прямой конфликт между Россией и НАТО, пишет РИА Новости.

«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — заявил Джабаров.

По его словам, США, действительно ставят мир на грань третьей мировой войны, но Москву напугать не так уж и просто.

Сегодня стало известно, что Пентагон отправляет в Киев ЗРК Patriot, однако тобы их освоить, ВСУ потребуется для освоения ЗРК более, чем один месяц. Известно, что обучением украинских военных обращению с Patriot займется Германия.

В конце октября обозреватель издания в 19FortyFive Питер Сичиу назвал ЗРК Patriot в числе четырех видов оружия, которые США никогда не передадут Киеву, чтобы предотвратить дополнительную эскалацию конфликта.

Позднее Польша заявила, что разместит на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы. Такое решение было принято после инцидента с падением украинских ракет у населенного пункта Пшеводув.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США назвали невозможным использование ВСУ ЗРК Patriot.