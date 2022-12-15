В Оренбурге возбудили дело против Дани Милохина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 62

Знаменитый тиктокер не смог погасить штраф в размере 15 тысяч рублей.

В Оренбурге возбудили дело против Дани Милохина

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Судебные приставы возбудили административное производство в отношении знаменитого блогера Дани Милохина в Оренбурге. Об этом региональное управление ФССП сообщило KP.RU.

Дело было открыто 9 декабря в Центральном районе Оренбурга. Сообщается, что Милохин вовремя не сдал ПЦР-тест, за что Роспотребнадзор выписал ему штраф в размере 15 тысяч рублей, однако кумир молодежи так и не погасил задолженность.

Представители исполнительного органа вручили лист родственнику блогера, который сейчас проживет по месту официальной прописки Даниила.

«Вы что не знаете, что это тот самый миллионер», — посмеялся мужчина в лицо приставам.

В ведомстве также отметили, что звезда соцсетей в течение пяти дней должен добровольно оплатить штраф. В противном случае — денежные средства будут изъяты с его банковских счетов, на которых деньги у знаменитости имеются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину.

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