«Спим с открытым окном и не спорим»: Ланская представила нового возлюбленного

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Актриса Валерия Ланская рассказала об отношениях с новым бойфрендом Голосным

«Спим с открытым окном и не спорим»: Ланская представила нового возлюбленного

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Недавно актриса представила публике своего мужчину. Но тогда общаться на личные темы она была не намерена.

Звезда театра и кино Валерия Ланская, представившая недавно публике нового ухажера, артиста Московского Театра Оперетты Эдгара Голосного, поделилась с публикой первыми подробностями их отношений. По словам знаменитости, они познакомились на работе. И буквально с первой встречи Ланская поняла — влюбилась!

«Сегодня я с моим любимым мужчиной», — гордо заявила актриса в беседе с «МК».

Голосный же отметил, его в Ланской привлекла доброта, честность и безоговорочная любовь. Влюбленным настолько хорошо вместе, что каких-либо минусов и недостатков друг в друге они не замечают, не ругаются и по бытовым вопросам.

«Это вообще не про нас, это ерунда. Спим с открытыми окнами. Когда ты любишь, ты же хочешь, чтобы этому человеку было хорошо, а он хочет, чтобы было хорошо тебе. Поэтому мы вообще не спорим», — добавила она.

По словам Ланской, у них не так много времени, чтобы побыть наедине, но если появляются пару свободных часов или даже вечер, пара предпочитает ходить в кино. Однако работа работой, а новогодние праздники — это святое. В первую неделю нового года Ланская планирует отдохнуть за городом с друзьями и любимым мужчиной.

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