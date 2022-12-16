В России хотят упразднить уголовное наказание за пиратские программы

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Зарубежные производители софта отказываются продлевать лицензии на программное обеспечение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PSilas Stein; 5-tv.ru

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В России предложили отменить наказание за использование пиратского программного обеспечения. Как пишут «Известия», с такой инициативой в Минцифры обратились специалисты Института развития предпринимательства и экономики.

Дело в том, что зарубежные производители софта отказываются продлевать лицензии. А в России за использование пиратских программ предусмотрены крупные штрафы и до шести лет лишения свободы.

Как считают эксперты, опрошенные изданием, в этой ситуации было бы логично отменить уголовную ответственность. При этом полностью легализовывать использование нелицензионного софта не стоит. По их словам, нужно просто определить время для перехода на отечественные разработки.

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