Легендарные медные львы вернулись в Петербург после реставрации

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Больше всего ущерба медным царям зверей нанесли люди.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Легендарных медных львов вернули на Дворцовую пристань. Одни из самых узнаваемых фигур Петербурга уехали на реставрацию еще в сентябре.

Больше всего ущерба медным царям зверей нанесли люди. Любители посидеть на предметах культуры подвергли их нагрузкам, на которое те были не рассчитаны. Также специалисты музея зафиксировали на львах утрату защитного красочного покрытия и многочисленные повреждения: вмятины, трещины и ржавчину.

Легендарные стражи города не покидали своего места во время блокады. Во время реставрационных работ под слоями краски нашли осколочные и пулевые «ранения», полученные львами в годы войны. Специалисты качественно почистили скульптуры, устранили повреждения и восстановили их историческую окраску.

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