«Долго ждали этого»: Нетребко похвалила назвавшего россиян «долбоящерами» мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 679

Анна Нетребко похвалила назвавшего россиян долбоящерами мужа после концерта в Москве

«Долго ждали этого»: Нетребко похвалила назвавшего россиян «долбоящерами» мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev/IZVESTIA

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Оперная дива во всем поддерживает любимого супруга. Вне зависимости от того, что он делает или говорит.

Оскандалившаяся вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Анна Нетребко похвалила мужа Юсифа Эйвазова после концерта в Москве. Напомним, на днях певец выступил вместе с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко перед россиянами, которых еще летом назвал «долбоящерами». Но для Нетребко такие заявления мужа ничто по сравнению с его талантом.

«Юси, Кирилл! Я знаю, как долго вы ждали этого концерта, наконец, он состоялся и с огромным успехом! Я очень счастлива и горда! Прекрасное начало, ждем продолжения. Люблю», — обратилась через социальные сети Нетребко к супругу.

К слову, не очень приятные ситуации в жизни оперной певицы стали происходить вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Карьеру она смогла построить не только в России, но и за границей. На Западе от нее требовали высказаться о действиях российских властей.

Молчание знаменитости влетело ей в копеечку. Не услышав критики в адрес Родины, в Европе стали расторгать один за другим контракты с Нетребко. Это и вынудило якобы ее осудить спецоперацию. Позже она заявила, что предательницей себя не считает, и призналась в любви россиянам. В итоге от нее отвернулись многие поклонники — как в России, так и на Западе.

На этом скандалы в звездном семействе не закончились. В середине лета во время общения с интернет-пользователями Эйвазов назвал россиян «долбоящерами». На утро Нетребко попыталась оправдаться, заявив, что имела в виду только некоторых журналистов. Ее муж вместо объяснений предпочел наброситься на прессу с оскорблениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева уехала без мужа в Берлин и избавилась от обручального кольца.

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