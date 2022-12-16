«Рвался на сцену»: врачи хотели оставить Ивана Краско в больнице, но тот сбежал

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 436

Иван Краско ушел из Мариинской больницы вопреки советам врачей из-за тоски по театру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Знаменитый артист не хотел лишать себя любимого дела, но может нанести непоправимый ущерб здоровью.

Актер Иван Краско самовольно выписался из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, несмотря на рекомендации врачей. В начале декабря его доставили туда на скорой в состоянии средней степени тяжести. Медики подозревают, что у 92-летней знаменитости был гипертонический криз.

Условия в клинике были хорошие, никаких предпосылок для резкого ухода не было. Примечательно, что артист не просто быстро покинул медучреждение, но и пока не заплатил аренду за VIP-палату. Директор актера Вячеслав Смородинов объяснил, почему так произошло.

«Сказали оставаться ему еще на несколько дней, но он отказался. Потому что он рвался на сцену, 13-го был спектакль, но я его отговорил от этого. Грубо говоря, не очень бодр был», — объяснил он в беседе 5-tv.ru.

В том числе представитель артиста признался, что документы о выписке еще не готовы. Из-за чего именно звезда фильма «Сын полка» стремительно ушел из клиники точно неизвестно, однако его директор уверен, что основной причиной такого поступка стала тоска по театру и сцене.

Условия в больнице были комфортными, Краско лежал в особенной палате со всеми прелестями: холодильник, телевизор, специализированная электрическая кровать, которая автоматически подстраивалась под ноги, шею и поясницу. Единственное, что могло смутить актера — больничная еда, ведь особенных деликатесов в меню не было.

По данным 5-tv.ru, стоимость размещения в клинике составляет 1220 рублей за сутки. С учетом того времени, что артист провел в медучреждении, у него на момент публикации материала образовался долг около десяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото Ивана Краско из больницы после экстренной госпитализации.

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