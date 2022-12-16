Проснетесь как огурчик: нарколог назвал лучшие народные средства от похмелья

Нарколог Иванов назвал морс, минеральную воду и рассол лучшими народными средствами против похмелья
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Есть несколько вещей, которые на «ура» справляются со своей задачей.
Народные средства — самый лучший способ вылечить человека от тяжелого похмелья. Даже специализированные препараты не всегда дают ожидаемый эффект, а обычный рассол справляется со своей задачей чудесным образом. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал врач-нарколог Андрей Иванов.
Мне бы рассольчику
Организм не обманывает, когда просит рассол. По словам эксперта, это одно из самых проверенных, доступных и эффективных средств.
«Чем хорош огуречный рассол — там содержится много микроэлементов. И если напился до рвоты, идет большая потеря электролитов и хорошо этот дефицит восполнить таким рассолом», — объяснил нарколог.
Не менее целебен капустный рассол. Особенно тот, в составе которого есть брусника и клюква, в нем огромное количество витамина С, который работает как хороший детоксикант — несколько часов и человек будет как огурчик. Правда, после рвоты нужно быть поосторожней с этим напитком, особенно при проблемах с ЖКТ.
Квас — это класс
Прохладный, желательно, домашний и некрепкий квас — тоже проверенное средство. Он восполнит недостаток жидкости в организме и снимет сухость во рту.
А вот сильно забродивший напиток уже пить не рекомендуется. Даже 1-2% спирта — это лишнее при таком состоянии. Зайдет этот напиток хорошо, но потом и сам не заметишь, как перейдешь на что-то покрепче, и здравствуй, новый приступ похмелья.
Лучше присмотреться к другой альтернативе — чайный гриб. В нем и кислоты умеренном количестве, и приятная сладковатость присутствует — в качестве мягкого средства от похмелья в самый раз.
Можно и ягодный морс и, конечно, домашний. За счет богатого витаминного состава организм быстро «возьмет себя в руки».
Реакция — нейтрализация
И продукт номер один против похмельного синдрома — минеральная вода, уверен врач.
«Потому что после приема алкоголя идет некоторый ацидоз — закисление крови. Хорошо ее немного нейтрализовать щелочной минеральной водой. Опять же сильно газированная вода может вызвать раздражение желудка и повторную рвоту», — отметил собеседник.
Снимать же состояние похмелья с помощью чая, кофе и тем более алкогольных напитков врач категорически не рекомендует. Организм может не выдержать и это может привести к стремительному ухудшению самочувствия и вызову реанимации.
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