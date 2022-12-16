Пасынок Глюкозы не может вернуться в Россию из США

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 37

Сейчас он пытается оформить все необходимые документы для поездки.

Пасынок Глюкозы не может вернуться в Россию из США

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица Глюкоза рассказала, что сын ее мужа от первого брака Александр Чистяков сейчас живет в США. По словам артистки, его жена Кэссиди не против переехать в РФ.

Артистка призналась, что девушке интересно познакомиться с Россией. Она даже думает переехать на родину супруга. Сейчас пара оформляет необходимые документы для поездки в Россию.

«Сейчас они закончат оформление всех нужных документов, и, думаю, будем смотреть, как все сложится», — рассказала артистка в беседе с изданием Газета.ру.

По словам Глюкозы, она и другие члены семьи часто созваниваются с Александром. Особенно с ним любит разговаривать 15-летняя дочь артистки Лидия Чистякова. Молодых людей объединяет любовь к музыке, вместе они работают над очередным музыкальным проектом.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Глюкоза призналась, что в детстве она жила вместе со страдающими алкоголизмом родителями. По словам артистки, они смогли справиться с зависимостью благодаря повзрослевшей дочери. Нейропсихолог Мария Рощупкина рассказала, как часто из детей алкоголиков вырастают успешные люди.

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