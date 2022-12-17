Стоит задуматься, если ваш партнер стал относится к вам холоднее.

Говоря о насилии часто подразумевается рукоприкладство, унижения и оскорбления. Однако оно может проявляться и в скрытой форме. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что такое неглект и что делать, если вы с ним столкнулись.

Это одна из форм пассивного абьюза, которая выражается в безразличии со стороны партнера. Чаще всего этот термин используют в отношении женщин, которые зависят от мужа в финансовом плане.

«Например, муж покупает продукты, делает какие-то дела по дому, отводит ребенка в детский сад и считает, что выполняет свои супружеские обязанности. А эмоциональные потребности супруги полностью игнорируются. Например, мужчина не разговаривает с женщиной по душам, не делает комплименты, не проявляет знаки внимания», — объяснил Фомин в беседе с «Вечерней Москвой».

Представитель сильного пола может таким образом наказывать супругу за какую-то провинность. Он показывает, что его не интересуют ее чувства и эмоции.

Психотерапевт указал, что мужчина может эмоционально «выживать» жену из отношений, потому что не хочет больше с ней жить или у него появилась другая возлюбленная.

Фомин объяснил, что при признаках неглекта нужно обсудить с партнером, что вам приносит эмоциональный дискомфорт. Партнеру нужно задать следующие вопросы:

Почему ты со мной холоден?

Почему ты не целуешь меня при встрече?

Почему ты игнорируешь мою новую прическу, не делаешь мне комплименты?

Психотерапевт указал, что неглект может привести к тому, что супружеская пара начинает жить как соседи. Дело даже может дойти до развода.

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