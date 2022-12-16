Прослеживается западный след: кто стоит за громкими заявлениями Дани Милохина

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 355

Продюсер Рудченко: Милохин своими заявлениями отрабатывает повестку западных органов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / rudchenko_pavel; 5-tv.ru

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Недавно блогер оскандалился несколько раз, обсуждая ситуацию между Россией и Украиной.

Сейчас дела блогера Дани Милохина обстоят не лучшим образом. Так считает музыкальный продюсер Павел Рудченко.

«Я думаю, что у Дани Милохина не очень благоприятное положение дел. И, дабы не уйти совершенно с информационного поля, он предпринимает определенные шаги, которые привлекут внимание к его персоне», — сказал он в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Эксперт напомнил, что совсем недавно знаменитость привлекла внимание своим провокационным высказыванием о русском языке: якобы от него произошел украинский. Рудченко указал, что об этом сказал человек, который «не особо-то погружен» в историю России, лингвистику, а также в географию. Милохин даже не знает субъекты своей родной страны.

«Вот этими громкими высказываниями он привлекает к себе всего лишь внимание, потому как блогер он сейчас практически не монетизируется, как артист на федеральных каналах он ушел из телешоу ледового с громким скандалом. Мне кажется, он просто привлекает к себе внимание, чтобы просто быть в информационной среде, просто там находиться. Но сама повестка, к которой он привлекает внимание, она явно выбрана неспроста», — подчеркнул Рудченко.

Он считает, что в поведении Милохина прослеживается «западный след». Рудченко предположил, что блогер может таким образом отрабатывать повестку западных органов. Таким образом, по его мнению, Милохин монетизирует свои творчество и бренд уже в другом русле. Он предположил, что Милохин может быть «переметнулся».

Как ранее писал 5-tv.ru, судебные приставы возбудили административное производство в отношении знаменитого блогера Дани Милохина в Оренбурге.

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