«Якобы бьюти-консультант»: зачем Боня предложила помощь Шишковой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

Продюсер Ашуров: Боня предложила помощь Шишковой из зависти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Дмитрия Ашурова; 5-tv.ru

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Во всех вопросах, связанных с внешностью, у женщин своя конкуренция.

Телеведущая Виктория Боня сделала несколько резких замечаний в адрес модели Алены Шишковой насчет ее внешности. В частности, она посоветовала той обратиться к ней за советом, как убрать с лица отечность. Ведь на последних снимках бывшая возлюбленная Тимати предстала перед пользователями в новом (немного располневшем) образе.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, правда ли Боня так сильно беспокоится о красоте Алены, или это очередной пиар-ход знаменитости?

«Это не от большой любви и заботы Боня комментирует всю историю и так переживает. Она просто нашла инфоповод, на котором хочет себя приподнять, что она такой, знаете, бьюти-консультант, а не из-за того, что она так переживает за Алену. И я не думаю, что Алене нужны советы Бони», — заявил продюсер.

По его словам, во всех вопросах, связанных с внешностью, у женщин своя конкуренция.

«В данном случае — это больше зависть, конкуренция. Хочется себе баллы набить, якобы она такой косметолог-консультант», — заключил Ашуров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сразу после пассажа в сторону внешности Алены Шишковой Виктория опубликовала свои фотографии, где она красуется на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В роскошном платье, с прической и макияжем.

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