«Надутый подбородок»: Боня вызвалась помочь Шишковой вернуть лицо после пластики

Экс-участница «Дома-2» раскритиковала внешность модели. При этом не упустила возможности похвалить косметологов, которых сама посещает.

Телеведущая Виктория Боня раскритиковала внешность модели Алены Шишковой. Фанаты и коллеги привыкли видеть блондинку с точеными чертами лица. Но в последнее время экс-возлюбленная рэпера Тимати сильно изменилась. Что стало причиной, сама Шишкова не объяснила. За нее это сделала Боня.

«Какой надутый подбородок и тяжелая верхняя губа. Девочки, будьте внимательны и осторожны с уколами гиалуроновой кислотой, она со временем утяжеляет лицо и старит вас преждевременно!» — высказалась Боня в своем Telegram-канале.

Шишкова часто использует фильтры на своих фотографиях. Фото: Instagram* / missalena.92

Вместе с тем Виктория Боня отметила, что пару лет назад она предупреждала модель об опасности некоторых косметологических процедур. Но Шишкова не послушала ее и даже разозлилась. Ведь подругами они никогда не были, чтобы экс-участница знаменитой «телестройки» могла без надобности раздавать советы. Теперь же Боня вновь хочет помочь модели. Поэтому она попросила 30-летную блондинку написать ей.

«Алена, напиши мне и скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили!» — призвала Боня.

Сразу после пассажа в сторону внешности Алены Шишковой Виктория опубликовала свои фотографии, где она красуется на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В роскошном платье, с прической и макияжем. Но не для того, чтобы казаться красивее на фоне Шишковой. Боня призналась, что и сама была в подобной ситуации, но смогла вовремя остановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как над экс-возлюбленной рэпера Тимати Решетовой издевались одноклассники.

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