Дед Мороз привез подарки российским бойцам в Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Дед Мороз из Великого Устюга привез мандарины бойцам-срочникам в Белгородской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin; Бел.Ру | Белгород; 5-tv.ru

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Новогодний волшебник воспользовался армейским БТР вместо традиционных саней, чтобы добраться до города и подарить людям чудо.

Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Белгородскую область. На опубликованных в сети кадрах видно, как он дарит мешок мандаринов российским бойцам, которые сейчас несут срочную службу.

«Часто я получаю письма от сослуживцев ваших, и каждый хочет встретить Новый год дома, по-домашнему, с мандаринами. Вот и решил привезти вам мандарины, чтобы каждому хватило», — обратился Дед Мороз к солдатам.

Военные в благодарность помогли дедушке добраться до Белгорода. Новогодний волшебник посетовал, что его сани застряли, поэтому бойцы домчали его с ветерком на бронетранспортере.

В самом Белгороде Дед Мороз побывал в пункте временного содержания, где поздравил беженцев с наступающими новогодними праздниками и вручил им подарки.

Тем временем на Соборной площади города подготовили сцену для встречи сказочного персонажа. Сегодня в Белгороде проходит праздник «В ожидании чудес» — загорятся огни на елке и начнет работу рождественская ярмарка. В рамках праздника Дед Мороз из Великого Устюга зажжет волшебные шары и передаст их своим «коллегам» из Белгородской области, которые понесут новогоднее чудо по всему региону.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как семьям мобилизованных дарят новогоднее чудо в Москве.

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Дед Мороз привез подарки российским бойцам в Белгородской области

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