«Они не отдыхают»: как защититься от воров в новогодние праздники

В отличие от обычных граждан, карманникам и грабителям не до праздников, они работают всегда, поэтому за вещами в толпе нужно пристально следить.

Все мы первую неделю Нового года только и делаем, что веселимся, гуляем и отдыхаем. В то же самое время и в той же самой толпе в центре города орудуют неуловимые преступники: воры и карманники. 5-tv.ru пообщался с бывшим оперативным сотрудником РУБОП МВД России Михаилом Игнатовым, и узнал, как избежать участи быть обкраденным.

Дорогие вещи на улице лучше никому не показывать, убирать их подальше и внимательно за ними следить. В карманы — особенно задние — что-то класть строго-настрого запрещается. Лучше всего иметь сумочку, которая закрывается на замочек, и носить ее впереди, прикрывая руками.

«То есть, тогда ваши вещи будут практически недосягаемы. То есть, через плечо, и немножко сумку не назад, по-модному, а вперед. Тогда можно будет говорить о сохранности ваших вещей. То же самое — рюкзаки, они являются объектом пристального внимания у карманников, потому что им легко что-то вытащить из рюкзака», — делится советом криминалист.

От грабителей защититься гораздо проще, чем от карманников, достаточно просто не ходить по темным подворотням или малолюдным местам. Многие криминальные личности развращаются большим количеством алкоголя, и хотят устроить себе продолжение банкета, а денег у них нет. Что они делают в такой ситуации? Правильно — нападают на мирных граждан с целью ограбления.

«А вот от квартирных воров, воришек, есть только одна панацея — это сигнализация. Я других не вижу — поставили на сигнализацию, ушли, и будьте спокойны то, что ваша квартира будет в неприкосновенности, потому что наряды вневедомственной охраны, там Росгвардия, они очень хорошо работают, подъездное время — пять минут, даже меньше», — обнадеживает специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и когда чаще всего орудуют карманники.