Кризис на Украине вскрыл критическую уязвимость США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Bloomberg: конфликт на Украине показал критическую уязвимость США в восполнении арсеналов

Кризис на Украине вскрыл критическую уязвимость США

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Американский ВПК оказался не готов к бесконечной отправке оружия «ненасытному» Киеву.

Нескончаемые поставки оружия Украине обнажили проблему США с восполнением собственных арсеналов. Об этом пишет Bloomberg.

«Поскольку Киев продолжает требовать больше оружия — и все более высокотехнологичные его образцы, перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземных вооружений окажутся истощенными», — говорится в статье.

Отмечается, что уязвимость США проявилась в неготовности выпускать «простые» виды вооружений — снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, которые особенно нужны Украине.

В сложившейся ситуации особую опасность для США представляют Китай и Северная Корея, считают авторы публикации. Они цитируют замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильяма Ла Планта, который заявил о неготовности страны к «взрыву» в Индо-Тихоокеанском регионе и призвал к «бережливой экономике».

Также приводится мнение Романа Швейцера из Вашингтонской исследовательской группы при компании Cowen. Он считает, что США необходим объем боеприпасов в полтора-два раза выше имевшихся до украинского кризиса.

В свою очередь в сенате предложили решать проблему восполнения арсенала многолетними контрактами, однако Пентагон на сегодня не заключил ни одного такого договора. Еще одна проблема — слишком долгая и неуклюжая система закупок, заключают авторы материала.

На днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС лишился большей части запасов оружия и военной техники из-за бесконечной помощи Украине. По словам еврочиновника, ЕС сейчас понимает, что ему «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным американского журнала National Review, США израсходовали на поддержку Киева 13-летний объем производства переносных зенитных комплексов Stinger и пятилетний запас противотанковых комплексов Javelin.

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