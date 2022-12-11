Жозеп Боррель: военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине
Сейчас Евросоюзу «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС лишился большей части запасов оружия и военной техники. Все из-за бесконечной помощи Украине.
Боррель подчеркнул, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса стала «тревожным звонком» для Брюсселя. Имеются в виду его нынешние военные возможности.
«Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», — говорится в заявлении главы дипломатии.
Сейчас Евросоюз понимает, что ему «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уязвимость НАТО мешает США поставлять Киеву больше оружия. Конгресс давит на Пентагон, требуя увеличения поставок вооружения Незалежной.
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