Жозеп Боррель: военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 74

Сейчас Евросоюзу «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».

Жозеп Боррель: военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС лишился большей части запасов оружия и военной техники. Все из-за бесконечной помощи Украине.

Боррель подчеркнул, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса стала «тревожным звонком» для Брюсселя. Имеются в виду его нынешние военные возможности.

«Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», — говорится в заявлении главы дипломатии.

Сейчас Евросоюз понимает, что ему «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уязвимость НАТО мешает США поставлять Киеву больше оружия. Конгресс давит на Пентагон, требуя увеличения поставок вооружения Незалежной.

Тема:
Украинский кризис
11 дек
Российские «Терминаторы» повергают украинских боевиков в ужас
11 дек
Российские бойцы уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении
11 дек
«Русские не сдаются»: мобилизованные столкнулись с иностранными наемниками
11 дек
Киев «ловят за руку» при нелегальной продаже вооружения в Южной Америке и Африке
11 дек
«Идиот!»: британцы взбесились словам Столтенберга о войне НАТО с Россией
10 дек
Возвращенный в Россию Виктор Бут выразил желание принять участие в спецоперации
10 дек
Армия РФ заняла выгодные рубежи на краснолиманском направлении
10 дек
Боевики ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области
10 дек
Небензя предупредил США о последствиях в наведении украинского оружия
10 дек
The Times: США дали добро ВСУ наносить удары по территории РФ
Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Последние новости

0:27
Глава Сербии Вучич предрек себе «самую тяжелую ночь» за все время президентства
0:03
В День Конституции SHAMAN представил гимн России в своей авторской аранжировке
23:45
Больше, чем фрукт: нутрициолог назвал полезные и вредные свойства граната
23:26
Жозеп Боррель: военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине
23:06
В Саудовской Аравии не увидели результатов от потолка цен на нефть из РФ
22:45
Самый большой в поселке: сколько стоит особняк Асмус и Харламова в Ильинке

Сейчас читают

Орбакайте засветилась в компании сбежавших из России и осудивших СВО артистов
Стас Пьеха: «Я себя не считаю великим артистом»
Ключ к освобождению ДНР: военный эксперт объяснил стратегическое значение Артемовска
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023