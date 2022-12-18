Певица Слава объявила о разрыве с Анатолием Данилицким и поиске нового мужчины

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, объявила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Громкого развода не ожидается: несмотря на годы совместной жизни и рождение общей дочери Антонины (24 декабря ей исполнится 11 лет), пара так и не зарегистрировала брак. О переменах в личной жизни Слава рассказала в своем блоге.

Недавно певица похвасталась подарком, который сделала сама себе — машиной за 18 миллионов рублей. На свадьбу дочери от первого брака Александры Морозовой 25 ноября Сланевская пришла отдельно от Данилицкого. Артистка не знала о дресс-коде и появилась на торжестве в джинсах и клетчатой рубашке, предприниматель же был в соответствующем случаю костюме. Очевидно, собирались в ЗАГС они не вместе.

«Еще одна новость под Новый год, я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте!» — заявила Слава.

По словам певицы, она будет счастлива встретиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, честным и порядочным мужчиной. Очень важно также, судя по перечню качеств, чтобы от кавалера звезды «вкусно пахло».

Первый брак Славы распался, когда ее дочери Александре было всего шесть месяцев. Как говорила сама исполнительница, супруг очень ее любил и «закрывал одеялом», хотел видеть в ней хранительницу домашнего очага. Проводить время на кухне артистка не желала, и, поняв несоответствие ожиданий друг от друга, супруги расстались. Им удалось сохранить хорошие отношения ради наследницы. Замуж за Данилицкого Сланевская не желала вовсе. В интервью Алене Жигаловой певица заявила, что ее не радовала перспектива составлять брачный договор и потом делить совместно нажитое имущество.

Слава выдала старшую дочь замуж чуть меньше месяца назад. Это событие называла одним из самых счастливых в жизни. На днях, как писал 5-tv.ru, она неожиданно объявила себя бабушкой.

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