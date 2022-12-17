Отар Кушаншвили с горечью отреагировал на слухи о разводе Агутина и Варум

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 916

Пара вместе более 20 лет, ее не раз подозревали в семейном разладе, но на этот раз, уверена общественность, все серьезно.

Отар Кушаншвили с горечью отреагировал на слухи о разводе Агутина и Варум

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Скандальный журналист Отар Кушанашвили не смог пройти мимо слухов о разводе одной из самых крепких и знаменитых пар шоу-бизнеса — Анжелики Варум и Леонида Агутина. Они появились на фоне выхода новой песни музыканта о расставании «Последний трек», кроме того, последнее время рядом с артистом давно не видели его верной спутницы. Все это не дает покоя Кушанашвли, который обычно в курсе всех событий в мире шоу-бизнеса.

«Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю», — прокомментировал журналист в своем Telegram-канале.

Как известно, Агутина и Варум не раз подозревали в расставании, и поводы всегда давал сам музыкант. Чаще всего после того, как его видели в компании женщин. Общественность переживает, что на этот раз и правда все серьезно, раз артист написал такую композицию. Слова «я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала» оставляют настолько грустное послевкусие, что многие не верят в их беспочвенность. И, возможно, все это будет до тех пор, пока пара не развеет сомнения и поклонников, и Кушанашвили своим совместным выходом в свет.

Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в 2000 году. Роман знаменитостей начался с совместного творческого проекта — сначала они записали клип «Королева», потом — снялись в «Старых песнях о главном», исполнив сцену тайного свидания из фильма «Семнадцать мгновений весны». После этого влюбленные больше не расставались. Брак артистов сохранился даже несмотря на то, что музыканты живут на две страны: Леонид большую часть времени проводит в России, Анжелика — в США, где живет их общая дочь Елизавета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно употреблять в новогоднюю ночь спиртные напитки, по мнению Леонида Агутина.

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