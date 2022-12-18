Роскосмос заявил о снижении температуры в поврежденном «Союз МС-22»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Роскосмос сообщил, что температуру в корабле «Союз МС-22» удалось понизить

Роскосмос заявил о снижении температуры в поврежденном «Союз МС-22»

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Специалисты госкорпорации намерены исследовать космический аппарат с помощью дистанционного манипулятора.

В пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» снижается температура. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Температура в корабле „Союз МС-22“ снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Также сообщается о планах осмотреть поврежденный корабль с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS.

Напомним, 15 декабря произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». Из образовавшейся трещины забила фонтаном охлаждающая жидкость внешней обшивки, пока вся не вытекла.

Сейчас космонавты на орбите и инженеры с Земли пытаются определить — пригоден ли космический корабль для обратного полета на Землю. Если нет, то «Союз МС-22» «отстрелят» от станции и пришлют к МКС «запасной», чтобы спустить на Землю экипаж в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работа на МКС после ЧП с кораблем «Союз МС-22» продолжается в штатном режиме.

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