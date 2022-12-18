Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в коме

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 516

Алена Политова была доставлена в отделение реанимации столичной больницы.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в коме

Фото: Instagram* / politmda

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Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова, предварительно, находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

По информации 5-tv.ru, 22-летняя Алена находится в тяжелом состоянии. Некоторое время назад ее доставили из дома в отделение реанимации одной из московских больниц.

После развода родителей девушка переехала с матерью в Германию. В конце 2016 года она решила вернуться к отцу в Москву и продолжить обучение в России. Специально для любимой дочери, как сообщалось в СМИ, Владимир Политов даже приобрел отдельную квартиру.

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