Застрявшие в Египте российские туристы начали возвращаться на родину

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Многие путешественники должны были вернуться еще 15 декабря, однако авиакомпания iFly отменила рейсы.

Фото, видео: © РИА Новости / Заман Рамазанов; 5-tv.ru

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Российских туристов, застрявших в Египте, начали вывозить на родину. Сегодня в московском аэропорту «Жуковский» приземлился самолет, на борту которого находились 400 человек.

Многие из них должны были вернуться в Россию еще 15 декабря. Но авиакомпания iFly отменила свои рейсы.

Сначала власти Иордании закрыли для перевозчика свое воздушное пространство и потребовали иностранный страховой сертификат — а получить его невозможно из-за санкций. Изменить маршрут и пролететь над Сирией запретила Росавиация.

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В результате около тысячи человек застряли на курортах Красного моря. Вывозные рейсы сейчас прибывают не только в Москву — в Петербург сегодня вернулись 70 туристов.

«Все было хорошо. Нас собрали всех вместе с разных отелей и перевезли в один. Компания оплатила проживание и все было включено эти два дня», — рассказал турист Александр Волчек.

Компания Tez Tour, клиенты которой и застряли в Египте, составила график их возвращения. Сегодня ночью в Москву должны прилететь еще 300 человек из Хургады. А всего понадобится 15 вывозных рейсов.

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