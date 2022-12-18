В Курской области нашли похищенного год назад в Петербурге мальчика

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Житель Северной столицы был объявлен в международный розыск и менял вместе с ребенком города, чтобы их невозможно было найти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; 5-tv.ru

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В Курской области нашли четырехлетнего Матвея Сапрыкина, которого год назад в Петербурге похитил собственный отец. Мужчина был объявлен в международный розыск и менял вместе с ребенком города, чтобы их не нашли. Но правоохранители все же вышли на след злоумышленника, он уже задержан и готовится к отправке в Северную столицу, где с ним будут проводиться дальнейшие следственные действия. А это первые кадры встречи мамы и сына, они не виделись год.

«А сколько будет четыре на семь?» — интересуется счастливая мама.

«28», — отвечает малыш.

«Ничего себе. Ты у меня умный мальчик».

Еще сегодня маленький Матвей находился в детской больнице в Курской области. Но теперь уже воссоединился с мамой. Женщина с трудом может говорить о том, как прожила этот год. И с ужасом вспоминает, как в декабре 2021-го прямо на улице в Петербурге бывший гражданский муж напал на нее, избил и отнял самое дорогое — сына.

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