Российское ПВО ежедневно перехватывает ракеты противника над Донбассом

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Работа комплекса спасла немало жизней.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Взрыв на шахте в ЛНР

Еще больших жертв и разрушений удалось избежать благодаря тому, что наши ПВО ежедневно перехватывают ракеты противника. Только за минувшие сутки в небе над Донецкой и Луганской республиками, а также Херсонской областью были уничтожено около десятка снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

И на этом фоне российская армия развивает наступление к северу от Донецка — военные взяли под контроль Яковлевку и сейчас проводят зачистку этого села. А на Красно-Лиманском направлении наша артиллерия поразила украинский пункт управления и уничтожила резервное подразделение украинской армии. Кроме того, в целом ряде населенных пунктов отбиты попытки контратак ВСУ.

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