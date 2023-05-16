Появились новые данные о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета после покушения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44

Пасечник: врио главы МВД РФ Игорь Корнет находится в сознании

Появились новые данные о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета после покушения

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Взрыв на шахте в ЛНР

Глава региона отметил, что всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что пострадавший во время теракта в центре Луганска врио главы МВД региона Игорь Корнет пришел в сознание. Об этом Пасечник написал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Корнету была проведена операция. Его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. У него были зафиксированы минно-взрывные ранения, а также другие серьезные травмы. В частности, врачи диагностировали у него смешение позвоночника, гемоторакс и подозрение на отек мозга.

Взрыв в центре Луганска прогремел накануне, 15 мая. Устройство сдетонировало в местном барбершопе. В общей сложности пострадали семь человек, они были госпитализированы в медицинские учреждения. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство врио главы МВД ЛНР, а также незаконного приобретения взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета.

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Взрыв на шахте в ЛНР
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