Пушилин сообщил о смерти пострадавшего при обстреле больницы в Донецке

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 20

ВСУ поздно вечером нанесли серию ударов по медицинскому учреждению, попав по одному из корпусов.

Пушилин сообщил о смерти пострадавшего при обстреле больницы в Донецке

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Один человек погиб при обстреле больницы им. Калинина в Донецке. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался», — написал глава региона, выразив слова соболезнования родным и близким.

Известно, что медперсонал не пострадал. Пациенты были переведены в уцелевшие палаты. Также есть пострадавшие, получившие ранения средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия. Ракеты ВСУ попали по крыше и окну шестого корпуса больницы.

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