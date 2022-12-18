Пушилин сообщил о смерти пострадавшего при обстреле больницы в Донецке

Один человек погиб при обстреле больницы им. Калинина в Донецке. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался», — написал глава региона, выразив слова соболезнования родным и близким.

Известно, что медперсонал не пострадал. Пациенты были переведены в уцелевшие палаты. Также есть пострадавшие, получившие ранения средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия. Ракеты ВСУ попали по крыше и окну шестого корпуса больницы.