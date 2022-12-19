В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 222

Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в следующем году

В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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За последние 12 месяцев минимальный размер оплаты труда повышался два раза.

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на следующий год устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 16 242 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В материале отмечается, что МРОТ увеличен на основе размера прожиточного минимума трудоспособного населения России и превышает его на 4%. Как указано в документе, закон посодействует повышению заработной платы примерно трем с половиной миллионам работникам бюджетной сферы.

В 2022 году установлено два случая, когда повысили МРОТ: с 1 января его подняли до 13 890 рублей, а с 1 июня — до 15 279 рублей. В начале декабря президент России подписал закон, по которому в государстве устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей с начала следующего года.

Помимо этого Владимир Путин подписал документ о бюджете РФ на предстоящие два года с пошаговым снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него входит повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал о том, что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года.

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