Новогодняя полезность: сколько можно съесть бутербродов с икрой

Считается, что икра — идеальный продукт для беременных, так как насыщен комплексом витаминов.

Красная икра — один из самых популярных деликатесов на новогоднем столе. Однако мало кто знает, что она отличается по цвету, размеру и даже вкусу. Например, икра кижуча довольно мелкая, но красивого насыщенного цвета. При этом она горькая, не каждому понравится. Самая популярная икра — горбуши. Она некрупная, ее оболочка не плотная. При транспортировке она может лопнуть, из-за чего создается икорный сок. Икра кеты самая крупная, с очень плотной оболочкой. Самая мелкая — икра форели. Также ей характерен яркий рыбный вкус с легкой горчинкой. Обычно производитель указывает на банках, из каких пород добыта икра, но это бывает не всегда. Лучше всего доверять банкам с надписью ГОСТ — обычно на них указывают и место вылова, и породы рыб. Однако всех их объединяет одно — одинаковые свойства.

Плюсы икры

«Она из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%», — рассказала в беседе с KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко.

Она добавила, что в составе есть едва ли не полный витаминный комплекс, который необходим организму:

Фолиевая кислота — незаменима для развития плода во время беременности.

Лецитин — нужен для работы мозга и сердечно-сосудистой системы.

Витамины групп A, С, E, D и группы B.

Аминокислоты, которые необходимы для правильного метаболизма, гормонального баланса и кроветворения.

Йод, селен, которые необходимы для щитовидной железы и нервных клеток.

Икра — идеальный продукт для беременных. Если нет отеков и аллергии, то икру можно есть минимум два-три раза в неделю.

Также икру рекомендуют есть после операций и длительных болезней детям и пожилым людям в период восстановления. В продукте содержатся природные антиоксиданты, которые способствуют долголетию и здоровью.

Один бутерброд с красной икрой в день поможет постепенно снизить уровень холестерина, улучшить работу головного мозга и укрепить иммунитет.

Минусы

Икру стоит ограничить людям с гипертонией и атеросклероза из-за ее солености. Так же не стоит ей употреблять тем, у кого диагностирована ишемическая болезнь. Кроме того, ее стоит с осторожностью давать детям и кормящим женщинам.

Эксперт напомнила, что в 100 граммах икры содержится 230 калорий. Однако мы не едим этот продукт в одиночку. Обычно мы его кладем на хлеб, который также добавляет калорийности.

Она посоветовала в Новый год пить больше воды, если есть страх избытка соли. Она посоветовала ограничиться четырьмя бутербродами с икрой в день.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой должна быть допустимая суточная порция икры, чтобы она принесла пользу.