Теория «бронированных берез», или почему Польша яростно ненавидит Россию

Злость и обида на более успешного соседа копились в польском государстве веками и наконец неудержимым потоком прорвались наружу.

Долгое время Польша проводит антироссийскую политику, которая с началом спецоперации на Украине стала откровенно агрессивной. Настолько, что недавно польские власти признали Россию «государством — спонсором терроризма». В чем причина такой ненависти к вековому соседу, объяснил политолог Александр Асафов.

Застарелая психологическая травма

Одним из яростных «апологетов» современной антироссийской политики Польши эксперт назвал лидера консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Его бешеная ненависть ко всему русскому, по мнению Асафова, вызвана психологической травмой, которую он получил в 2010 году, когда его брат — на тот момент польский президент Лех Качиньский — погиб в авиакатастрофе под Смоленском.

«Несмотря на то что международное расследование давно выяснило причину трагедии, Качиньский до сих пор придумывает вокруг нее теории заговора. Например, всерьез обсуждалась версия, согласно которой российские спецслужбы якобы расставили вокруг аэродрома бронированные березы», — рассказал Асафов в интервью «Вечерней Москве».

Еще одна причина оголтелой антироссийской политики Польши кроется в ее стремлении стать лидером Европы, отметил политолог. Пытаясь достичь этой цели, польские политики выстраивают свою стратегию на оппозиции по отношению к России и сближении с США. Таким образом они надеются получать от американцев больше поддержки в достижении ведущих позиций в Евросоюзе.

«В Польше транслируют американскую повестку так, будто их страна является 51-м штатом. Иногда американцам даже приходится их останавливать. Как, например, уже было в начале декабря, когда на территорию Польши упала украинская ракета», — отметил Асафов.

«Особый путь» Польши — гадить России

В целом же корни «нелюбви» польского государства к России уходят глубоко в историю, сказал политолог. Он напомнил, что интересы стран часто пересекались, что приводило к вражде. Пик раздора пришелся на XVII век, когда между Русским царством и Речью Посполитой произошло три войны. По их итогу Россия вернула себе Смоленские и Черниговские земли, а также присоединила территорию Левобережной Украины вместе с Киевом.

Более того, в конце XVIII века Польша фактически лишилась своей государственности и после трех разделов большей частью вошла в состав Российской империи. Для польской аристократии это стало трагедией. Однако от идеи «особого пути», основанного на противопоставлении России, они не отказались.

Так, после обретения Польшей в XX веке независимости ее первый глава Юзеф Пилсудский провозгласил идею «Междуморья» — великой страны с территорией от Черного и Адриатического до Балтийского морей. По сути, речь идет о восстановлении Речи Посполитой, о чем до сих пор грезят многие нынешние польские политики.

Мечты о восточных кресах

Сегодня главная цель Польши — нарастить влияние в Европе, и антироссийская политика — один из инструментов достижения этой цели. Кроме того, поляки явно намерены поживиться за счет конфликта Москвы и Киева, вернув себе часть восточных кресов — некогда отторгнутых от Польши территорий на востоке, которые сейчас относятся к Западной Украине.

«Казалось, что поляки никогда не будут возвращать свои восточные территории. Но очевидно, что их позиция поменялась. Сейчас они, безусловно, готовятся к аннексии. На это, в частности, указывает призыв на военные сборы 200 тысяч человек», — указал Асафов.

Напомним, весной, в ходе празднования Дня независимости польской диаспоры и поляков зарубежья президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, страны «станут братскими, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье и силу».

По мнению политолога Евгения Сатановского, тем самым польский лидер озвучил «вековечную мечту польского шляхтича» о возвращении восточных кресов — территорий, некогда принадлежавших его стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше признали допущенную геополитическую ошибку в отношении России.