Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это произошло в эту пятницу. Помимо этого, глава государства заслушал доклад о ходе СВО.

«Также провел совещание и отдельные встречи с командующим», — отметил Песков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о чем будут говорить Александр Лукашенко и Владимир Путин на предстоящей встрече в Минске.