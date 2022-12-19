Участники съезда движения детей и молодежи переутвердили название

В Москве проходит первый съезд российского движения детей и молодежи, закон о создании которого президент подписал летом.

Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого делегаты съезда проголосовали за то, чтобы часть «Российское движение детей и молодежи» оставалась неизменной независимо от названия. Затем для голосования было предложено пять вариантов нового названия: «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность».

В итоге, большинство участников (760) остановили свой выбор на «Движении первых». Полное название теперь звучит так: Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

В эти дни в Москве проходит первый съезд российского движения детей и молодежи. Для участия в нем от каждого региона страны в столицы приехали по 13 детей, два педагога и председатель. В рамках мероприятия проходят тематические дискуссионные площадки «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Волонтерство и добровольчество» и другие. В официальную часть включена встреча участников движения с членами наблюдательного совета, а также стажировки, экскурсии и выездные мероприятия. Продлится съезд до 20 декабря.

Накануне к участникам съезда обратился президент РФ Владимир Путин. Он похвалил юных инициаторов за активность и дал совет не переставать творить и отстаивать свое мнение, но и слышать конструктивную критику. Также глава России подчеркнул важность движения вперед в молодом возрасте и выразил надежду, что такой искренний патриотизм будет отличать и будущих участников общественного движения. Напомним, закон о создании движения детей и молодежи Путин подписал в середине июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ напутствовал участников первого съезда движения детей и молодежи в Москве.