Путин: текущие перемены в России ведут к лучшему

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Путин выразил уверенность, что все перемены в России и мире приведут к лучшему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент напутствовал участников первого съезда движения детей и молодежи в Москве.

Происходящие в России и мире перемены ведут к лучшему. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам первого съезда движения детей и молодежи.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — сказал он.

Глава государства сказал, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение, которое благодаря решимости и открытости сможет сделать мир более справедливым и равным — таким, где у каждого, независимо от происхождения, будет возможность самореализоваться.

Также глава государства поблагодарил молодых людей за активность и посоветовал не переставать творить, а также уметь отстаивать свое мнение, но и слышать конструктивную критику.

Кроме того, президент подчеркнул важность развития и движения вперед именно в молодом возрасте. Путин выразил надежду, что искренний патриотизм будет отличать не только нынешних, но и будущих участников общественного движения.

Напомним, в Москве открылся первый съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В нем участвуют представители всех регионов страны: от каждого в столицу приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

В рамках мероприятия пройдут тематические дискуссионные площадки «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Волонтерство и добровольчество» и другие. В официальную часть включена встреча участников движения с членами наблюдательного совета, а также стажировки, экскурсии и выездные мероприятия. Продлится съезд до 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на следующей неделе примет участие в заседании Минобороны.

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