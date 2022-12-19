Путин заявил о согласовании главных параметров цен на энергоресурсы для Минска

Российский президент сделал заявление по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии согласованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Минск.

«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», — сказал Путин по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Тот, в свою очередь, отметил, что Минск удовлетворен стоимостью поставок российского газа на ближайшие три года. Белоруссия получила выгодные и фиксированные цены, подчеркнул Лукашенко.

До этого сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с Александром Лукашенко. Российского президента у трапа самолета встретили хлебом и цветами. Поприветствовать коллегу в аэропорт лично прибыл и белорусский лидер в сопровождении сына Николая. Главы государств сели в один автомобиль, начав общаться уже по дороге на переговорную площадку.

Планировалось, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности и совместного реагирования на вызовы и угрозы, а также союзные программы, торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты в области импортозамещения и энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным выразил надежду, что в Евросоюзе прислушаются к голосу разума и перейдут к конструктивному обсуждению вопросов общей безопасности с Белоруссией и Россией.