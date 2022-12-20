Пригожин о критике Кормухиной в адрес Орбакайте: «Лишь бы было кого бить ногами»

Кристина Орбакайте и Игорь Николаев появились в эфире федерального канала в нарядах желтого и синего цветов и исполнили песню бежавшей из страны Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не сдержал крепкого словца, комментируя скандал с якобы напоминающими украинский флаг нарядами Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на шоу «Дуэты» телеканала «Россия». На певице было ярко-желтое платье, на композиторе — синий пиджак. И исполняли они песню Аллы Пугачевой, покинувшей страну вслед за мужем-иноагентом Максимом Галкиным*. Что это было? Неудачное совпадение или политическая позиция?

Стоит отметить, цвета украинского флага все же отличаются от оттенков, выбранных для сцены Николаевым и Орбакайте. Да и музыкальное творчество, представленное ими, было исключительно романтическим — песня «Осенний поцелуй» рассказывает о любви, страсти, ревности, но никак не о спецоперации. Тем не менее звезд, предпочитающих не высказываться о ситуации на Украине, атаковали проклятиями и назвали предателями родины даже некоторые коллеги. В их числе Ольга Кормухина.

«Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе? Хотелось бы спросить у тех, кто возмущается поведением селебов. А кто их годами возносил, старательно вытаптывая пространство вокруг их постаментов? Что посеяли, то и кушать придется. Придется потреблять творчество „записных“ патреётов (Патриотов. — Прим. ред.). Вообще, гаденько это все», — писала в соцсетях рок-певица.

Иосиф Пригожин счел выпад артистки последствием зацикленности на политической повестке, свойственной нынешнему времени — если выражаться литературно. Обвинения Кормухиной в адрес Орбакайте и Николаева в лжепатриотизме вызвали у продюсера шок непонимания. У меня нет слов (и пара матерных украшений), говорил шоумен. Он подчеркнул, что при большом желании, а у Кормухиной оно явно есть, любого человека можно представить предателем и отдать на съедение толпы.

«Общественности лишь бы было кого бить ногами… Не ищите черную кошку в темной комнате, помните „Место встречи изменить нельзя“? Ну нельзя в такой степени в погоне за мышами, я сейчас не артистов так называю… В погоне за врагами забываем вообще основные вещи! Давайте думать, как дальше жить, с кем жить. Послушайте, это было на телеканале „Россия“, я думаю, они пришли в этом не сознательно», — заступился за коллег продюсер.

Обострение патриотизма, естественное в текущей ситуации, поступками чересчур рьяных активистов способно перерасти в инквизицию. Было же время, когда женщину могли сжечь на костре за рыжие волосы или необычную родинку. Значило ли это, что она ведьма? Лирическое отступление.

Что касается желтого и синего нарядов Обракайте с Николаевым, по мнению Пригожина, они стали жертвами этой самой «инквизиторской» тенденции. Цвета не принадлежат государству, которое выбрало их для своего флага. Кроме того, в желании продемонстрировать проукраинскую позицию соответствующие артисты выбирают более очевидные и понятные способы — машут этим самым флагом в конце концов.

Обвинения в стиле Кормухиной прежде уже сыпались, например, на Наташу Королеву. Желтые полотна на сцене и синее платье — и все, вот она уже продвигает Украину на бьющейся за свободу Донбасса российской земле. На ровном месте разжигается неприязнь, говорила позже Королева. Ее номер с полотнами для песни «Желтые тюльпаны» не менялся годами, но теперь вдруг превратился в политический манифест силами жаждущих крови.

«Так вообще нельзя! Так и мы и до мышей это самое… Ну цвет теперь не принадлежит нам что ли? Цвет теперь только Украине принадлежит? Нам что теперь, отказаться? Даже нас с Валерией (Супруга продюсера певица Валерия. — Прим. ред.) обвинили в этом! Ну что теперь, еще раз говорю, желто-синий отменить?» — не унимался в ходе интервью Иосиф Пригожин.

Понимая тонкость льда под своими ногами, публичные люди сегодня стараются концентрировать внимание зрителя исключительно на своем творчестве. Шоу-бизнес разделился на три лагеря: патриоты, отказавшиеся от РФ заступники Украины и молчуны. Каждый делает свой выбор и отвечает за него.

Кристина Орбакайте продолжает работать в России, хотя ее мать Алла Пугачева оказалась в эпицентре политического скандала и потеряла авторитет на родине. При этом певица общается с артистами противоположных взглядов на ситуацию. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Орбакайте предпочитает молчать и не защищает маму публично.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.