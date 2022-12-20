Авиакомпания iFly снова отменила рейсы в Египет после обещания возобновить их

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Ситуация оказалась сложнее, чем многие туристы думали. Перевозчику не удалось уладить спорные вопросы о пролете над Иорданией или Сирией.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стало понятно, что ситуация с пассажирами-клиентами авиакомпании iFly еще серьезнее, чем все думали. Перевозчику не удалось уладить спорные вопросы о пролете над территорией Иордании либо Сирии. Поэтому он продлил мораторий на полеты — до 21 декабря.

Шансов, что рейсы возобновятся после этой даты — немного. Это означает, что тысячи российских туристов рискуют остаться без новогоднего отдыха на курортах Египта.

В предыдущие пять дней полеты тоже были отменены. Вывоз туристов из Египта взяли на себя другие перевозчики. Вернулись уже больше полутора тысяч отдыхающих.

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