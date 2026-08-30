Песков рассказал, страшно ли ему ездить на высокой скорости в кортеже Путина

Журналист спросил пресс-секретаря президента о его ощущениях во время таких поездок.
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Песков заявил, что не боится ездить в кортеже Путина на высокой скорости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях во время поездок в кортеже Владимира Путина на высокой скорости. Об этом он сообщил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, испытывает ли тот страх, когда президентский кортеж движется по дороге с большой скоростью.
«Нет, абсолютно не страшно», — ответил Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин водит машину и любит это делать. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства иногда ездит без кортежа, как обычный участник дорожного движения. На вопрос о том, можно ли заметить российского лидера среди автомобилей в столице, Песков ответил, что это вряд ли возможно.
На заседании Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря Путин отметил, что ему редко удается погулять по Москве пешком, поэтому он не так остро ощущает проблему с нерегулируемым движением курьеров, однако иногда он ездит на автомобиле «по-тихому», поэтому видит обстановку на дорогах своими глазами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?