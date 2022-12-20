Все эти годы поклонники актрисы не замечали у нее проблем со внешностью.

Актриса и режиссер Рената Литвинова спустя десятилетия экранной жизни призналась, какой дефект на своем лице скрывает все это время. Общественность принимала его за изюминку, но оказалось, что это проблема медицинского характера — знаменитость страдает косоглазием, причем на оба глаза.

«Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу, как мой кот, на оба глаза — в периоды нервов особенно сильно», — открылась актриса подписчикам в своем Telegram-канале.

Подписчики после откровения актрисы решили поддержать ее добрым словом. Некоторые отметили, что замечали дефект только на одном глазу и посоветовали сделать операцию. Однако большинство посоветовали ничего не трогать, подчеркнув, что косоглазие только добавляет шарма ее внешности.

«Рената, ничего страшного, это изюминка ваша»;

«Глядя на вас хочется сказать: ничего не трогайте! Вы прекрасны»;

«Главное — оставаться собой, ведь никто не идеален»;

«Я замечала. По-моему, подобные особенности внешности, делают обладателя красивее и притягательнее», — написали поклонники.

Кто-то в свою очередь счел пост знаменитости мощной поддержкой людей, страдающих похожими проблемами, но нашлись и те, кто сравнил Ренату с ведьмой.

«Ведьмы косят», — написал один подписчиков.

Между тем, другой поинтересовался у звезды, как она сама воспринимает свою особенность, и знаменитость поспешила с ответом.

«Это не недостаток, как и многие „отметины“ у людей», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что располневшая Бьянка не может похудеть из-за проблем со здоровьем.