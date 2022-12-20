Полная тишина? В Москве запретили запуск фейерверков в новогоднюю ночь

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

В МЧС напомнили о запрете запускать в Москве фейерверки в новогоднюю ночь из-за закона «О тишине»

Полная тишина? В Москве запретили запуск фейерверков в новогоднюю ночь

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Еще в ноябре россияне высказались за то, чтобы на фоне СВО праздновать Новый год скромнее.

Новогодняя ночь в Москве пройдет без шумных салютов и громких хлопушек. Все дело в законе «О тишине», который запрещает запускать фейерверки после 23:00. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Москве, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7:00 до 23:00. Здесь речь идет уже о законе «О тишине», — сказал он журналистам.

В том числе представитель МЧС заявил, что московские власти не планируют запускать в праздники высокие фейерверки.

Стоит отметить, что еще в ноябре россияне высказались за то, чтобы на фоне политической ситуации в мире праздновать Новый год скромнее обычного. Судя по данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 70% опрошенных высказались за праздничное оформление городов, но при условии, что администрация не станет покупать дополнительные украшения и иллюминацию.

К слову, именно пышные салюты и праздничные петарды стали причиной многих детских травм. Ранее 5-tv.ru сообщал, как обезопасить себя и ребенка от опасной пиротехники.

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